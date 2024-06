Secret Story 2024 - Gagner pour confronter un Habitant de l'autre Maison !

Il est temps pour les nommés de jouer ! Francesca, Perrine, Kelyan et Charlène doivent compter 1000 secondes dans leur tête et buzzer lorsqu'ils pensent les atteindre. La personne qui se rapprochera le plus du temps exact pourra passer 5 minutes avec un Habitant de l'autre Maison : l'occasion de se retrouver, ou de demander des explications... Evidemment, la Voix a prévu de déstabiliser les nommés ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 31 mai

