Secret story 2024 - Grosse ambiance dans la Maison Rose

Premier réveil en musique pour les Habitants de la Maison Rose ! Léo, Perrine, Maxence, Charlène sont heureux d'être réunis et ça se voit ! Spécialement Léo et Perrine complètement déchainés sur le titre "I Follow Rivers" de Lykke Li.

En savoir plus sur Charlène , Perrine, Léo ou Maxence