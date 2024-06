Secret story 2024 - Ha ! Qu'est-ce qu'on est serré !

La Voix est joueuse et aujourd'hui, elle met les Maisons à rude épreuve. A chaque bruit de mouettes, les Habitants de chaque Maison doivent aller sur un petit carré et se serrer comme des sardines ! Mais la Voix décide de leur jouer un tour en ajoutant un "freeze" !

