Secret story 2024 - Happy Birthday Maxence !

Et on souhaite tous un joyeux anniversaire à Maxence ! Ce matin, Maxence se fait réveiller en fanfare avec la chanson joyeux anniversaire ! Depuis qu'il a intégré la Maison Rose, il a retrouvé Léo et Perrine qu'il ne quitte plus. Tous les Habitants de sa maison lui sautent dessus pour commencer cette journée qu'il n'est pas prêt d'oublier.

