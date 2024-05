Secret Story 2024 - "Il a une personnalité qui me plaît" Justine se confie sur Maxence

Justine se confie à Francesca et Zoé sur Maxence. Elle le trouve très fort et elle a du mal à le cerner. Elle ne sait pas si c'est sa vraie personnalité ou s'il joue très bien. Au bout d'une semaine, il est encore difficile d'appréhender toutes les personnalités. Mais Justine va continuer de creuser...

