Secret Story 2024 - Il y a de la zumba dans l'air !

C'est zumba party pour les filles. Zoé, Charlène, Justine et Cassandra nous sortent leurs plus beaux pas de zumba ! Si les filles dansent pour rigoler, il se pourrait bien qu'une des Habitantes soit plus à l'aise que les autres. Mais attention à ne pas attirer trop d'Habitants sur la piste de ton secret Cassandra...

