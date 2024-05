Secret Story 2024 - Inspecteur Secret revient sur la première semaine

Le nouveau compagnon de la Voix dans l'after sera "Inspecteur Secret". Rien n'échappe à Inspecteur Secret. Entre buzz en tout genre, pistes farfelus et secrets bien gardés. En trois jours, les Habitants se sont transformés en vrais Inspecteur secret ! Dès la première soirée, les Habitants ont commencé leur enquête et ont ouvert la chasse aux secrets ! Extrait de l'After Secret du 26 avril 2024

