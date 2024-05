Secret story 2024 - "Jean-Michel ne termine pas sa phrase" est de retour

On prend les mêmes et on recommence ! De bon matin, Perrine, Kelyan, Justine et Charlène sont d'humeur rieuse ! Ils reprennent leur jeu phare :"Jean-Michel ne termine pas ses phrases" ! Le concept est simple : Lancer un sujet de discussion sans jamais la finir ! Et ça peut durer très, très longtemps...

