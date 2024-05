Secret Story 2024 - "J'espère que je ne suis pas un pion" Zoé doute d'Alexis

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » et ça, Alexis l'a bien compris. Le Joueur est en pleine réflexion et développe une stratégie pour quitter le clan dans lequel il est depuis le début. Mais pour ça, il a besoin du soutien de Zoé, et que cette dernière lui fasse confiance. Car malgré leur complicité, les deux Habitants ont une confiance encore très ambiguë l'un envers l'autre. Et Zoé le lui fait bien comprendre...

