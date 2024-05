Secret story 2024 - "J'espère que tu vas revenir" Les mots magiques de Kelyan

La soirée des nommées est riche en émotions. Tour à tour les Habitants se livrent et ouvrent leurs cœurs à Zoé, Alexis et Cameron qui devront s'affronter dans le SAS cette semaine. Quand vient le tour de Kelyan, c'est très ému qu'il s'adresse à Alexis, son binôme dans l'aventure. Ils se sont promis d'aller jusqu'en finale ensemble, arriveront ils à tenir cette promesse ? Foutue poussière dans l'œil !

