Secret story 2024 - Jul, le dieu de Marseille

"Le J c'est le S". A Marseille, après l'OM, il y a le rappeur Jul. Et si vous voulez faire plaisir à Lou, il suffit de rajouter une chanson de l'artiste à votre playlist. Elle retrouve de suite ses repères et le soleil. Car comme elle le dit, à Marseille, Jul c'est comme le Corcovado !

En savoir plus sur Lou ou Justine