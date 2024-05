Secret story 2024 - Justine déclare sa flamme à la Maison Bleue

Après avoir eu son frère au téléphone, Justine est reboostée à bloc ! Elle est heureuse et souhaite le faire savoir à ses camarades de la Maison Bleue. Justine déclare à Lou, Francesca, Zoé et Kelyan qu'elle n'aurait pas rêvé mieux comme répartition. La séparation des Maison peut-elle créer de nouvelles alliances ?

