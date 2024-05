Secret story 2024 - Justine dévoile la vidéo de Zoé et Cassandra à Maxence

En fin de soirée, Maxence et Justine s'isolent dans le jardin. La belle brune en profite pour lui faire part de la convocation que Charlène a eue au confessionnal, dans lequel elle a découvert la trahison de Zoé et Cassandra. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 21 mai

En savoir plus sur Justine ou Maxence