Secret Story 2024 - Justine dit l'intitulé du secret de Maxence !

Justine s'est fait dérober sa garde-robe par Maxence et Léo. Elle charrie les deux Joueurs et les traite de voleurs. Sans s'en rendre compte, elle dévoile (presque) l'intitulé du secret de Maxence "Nous sommes les voleurs de la Maison".

