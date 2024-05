Secret Story 2024 - Justine et Cameron, comme chien et chat

Il y en a deux qui ne peuvent pas s'empêcher de se chercher ! Cameron et Justine sont comme chien et chat, surtout quand il est question de cuisiner ou de faire la vaisselle. Justine fait remarquer à Cameron qu'il n'a rien fait pour cuisiner leur plat, puis au tour de Cameron de se moquer de sa portion de riz, entraînant un fou rire auprès de Zoé. Un jeu bon enfant entre nos deux Habitants qui adorent se piquer.

