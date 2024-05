Secret story 2024 - Justine et Charlène n'ont pas encore confiance en Zoé

Depuis que Zoé a trahi le clan des filles, elle essaie de regagner leur confiance, mais Justine et Charlène ne lui font pas 100% confiance. La nommée essaie de se racheter auprès d'elles et elles apprécient beaucoup. Pour Justine, c'est impossible de pleurer autant et de ne pas être sincère. Arrivera-t-elle à regagner pleinement leur confiance ?

En savoir plus sur Zoé, Charlène ou Justine