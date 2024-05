Secret Story 2024 - Justine et Kelyan en feu sur Taylor Swift

Nos "Swifties" de la Maison des Secrets sont là ! Perrine ne peut s'empêcher de chanter les paroles de cette chanson de Taylor Swift depuis son lit au réveil. Quand Justine, elle, fait carrément un concert privé à Kelyan sur la chanson "Love Story" et "Cruel Summer". Des paroles qu'elle connaît par coeur, comme les vrais fans de la chanteuse pop. On en connaît une qui aurait bien crié ses paroles en concert cette année.

