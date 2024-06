Secret Story 2024 - Justine et Léo, les petits poucets de la Maison !

La Voix propose une mission à Justine et Léo, le binôme malicieux : ils vont devoir s'infiltrer chacun dans la Maison de l'autre et déposer un objet pour certains Habitants. Justine va déposer le parfum de Zoé pour Alexis, et Léo déposera le petit poussin de Charlène à Francesca. Mais attention : ils doivent s'infiltrer sans que personne ne s'en aperçoive ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 30 mai

