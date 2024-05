Secret Story 2024 - Justine et Zoé, le duo spécialiste des chansons d'amour

Justine et Zoé se lancent dans une véritable concert pour Francesca et Charlène. Et quoi de mieux que que la chanson "Ti Amo" d'Umberto Tozzi pour un moment romantique. Et elles chantent à fond !

