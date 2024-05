Secret Story 2024 - Justine, prochaine Miss France ?

Justine arrive en bombe aujourd'hui ! Chaussée de ses superbes santiags, les Habitantes sont fans de son look ! Elle n'est pas là pour rigoler et la Joueuse veut montrer qu'elle est là pour en découvre. Qui dit nouveau style, dit nouvelle énergie pour l'Habitante. Serait-elle la prochaine Miss France ?

