Secret story 2024 - Karting ou Paintball : quel est votre choix ?

Léo est traumatisé du karting alors que Perrine est fan de courses de voiture ! Les deux nommés se racontent leurs exploits au paintball... et pour Léo, c'est trop violent ! Pour Perrine, le lasergame c'est presque pas assez et elle est une adepte du paintball. Quand Léo raconte qu'il a fait du paintball en short, Perrine est choquée !

