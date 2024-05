Secret story 2024 - Kelyan a peur qu'on le reconnaisse

Les Habitants avaient un peu délaissé les recherches sur le secret de Kelyan. Mais ce matin, tous les regards sont tournés vers lui. Il aurait dit à Alexis et Cameron qu'il avait peur qu'on le reconnaisse. Si la voix française du sorcier le plus célèbre du monde n'a pas été découverte pour le moment, les autres se demandent pourquoi il a dit ça.

