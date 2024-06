Secret story 2024 - Kelyan au cœur des enquêtes

Durant la soirée des imitations, Zoé et Alexis ont obtenu un nouvel indice sur le secret de Kelyan. L'étau se resserre sur le doubleur du plus célèbre sorcier du monde car les deux Habitants travaillent désormais en binôme et mettent en commun leurs pistes. ils décident d'interroger le principal intéressé dans le jardin. Arriveront-t-ils à déceler le vrai du faux ?

En savoir plus sur Alexis ou Kelyan