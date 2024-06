Secret story 2024 - Kelyan, champion de curling ? Les Habitants doutent !

Les doutes subsistent sur le secret de Kelyan. La Maison Bleue a tout mis en scène pour que la Maison rose croient qu'il est champion de curling. Et Maxence et Léo se mettent à lui poser des questions sur la journée type de Kelyan et ses habitudes ! Ils se posent toujours des questions et Kelyan garde son sérieux... tout en mangeant son oeuf à la coque !

