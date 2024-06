Secret story 2024 - Kelyan et ses drôles de dames

Ce soir, dans la Maison bleue, l'ambiance est bien là ! Et la chanson "Bella Ciao" ne va pas les calmer. Dès les premières notes, Francesca s'ambiance et entraîne Justine dans la danse. Il n'en fallait pas moins pour que Kelyan se joigne à la partie. L'Habitant et ses drôles de dames dansent et chantent sur cette musique italienne et donnent tout ! "O bella ciao, bella ciao ciao ciao" !

