Secret Story 2024 - Kelyan ou Zoé ? Qui est le vrai binôme d'aventure d'Alexis ?

Zoé et Alexis sont inséparables depuis le début de l'aventure. Mais il semblerait qu'Alexis n'ait pas que Zoé comme binôme... Pour lui, Kelyan est aussi son duo et Justine aussi ! Les Habitants ne comprennent pas car ils ne semblent pas proches. Zoé devra rester sur ses gardes pour s'assurer la confiance d'Alexis.

