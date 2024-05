Secret story 2024 - Kelyan s'est fait voler ses pièces !

Depuis le début de l'aventure, Kelyan avait réussi à collecter une bonne quantité de pièces. Mais stupeur... Quelqu'un lui a volé ses pièces dans ses propres affaires ! En effet, il y a quelques jours, Perrine a eu l'opportunité de récupérer ses pièces en les volant aux autres Habitants. Kelyan est lien d'imaginer que ce "voleur" est sa nouvelle alliée... De bon matin, Kelyan a un seul objectif : retrouver des pièces et en avoir plus que tous les autres. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 09 mai

