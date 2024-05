Secret Story 2024 - Kelyan va-t-il rejoindre l'alliance des "4 élastiques" ?

Alexis revient sur les nominations, et notamment sur le choix de Keylan d'avoir nommé Lou et Maxence. Une nomination qui surprend Francesca et Zoé puisque l'Habitant est proche des deux Joueurs qu'il a nommé. Ils en viennent ainsi à se demander si à force que Kelyan soit avec eux, les affinités ne risquent-elles pas de se renforcer dans un avenir proche et ainsi les rejoindre dans leur clan ? Quoiqu'il arrive, la place qu'a Kelyan au sein de la Maison des Secrets est très importante...

