Secret story 2024 - Kelyan, voix française d'un sorcier ? Les Habitants débatent

Les Habitants en sont maintenant persuadés, Kelyan est bien la doublure française du plus célèbre sorcier du monde ! Perrine, Maxence, Léo et Lou se remémorent combien de fois dans l'aventure ils ont évoqué avec le principal intéressé le film et ses répliques cultes et saluent tous le jeu d'acteur de Kelyan.

