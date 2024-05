Secret Story 2024 - La bonne humeur matinale de Cameron

Vous avez déjà entendu parler de la bonne humeur matinale de Cameron ? Le Joueur fait rigoler toute la maison et s'il n'est pas le dernier à chercher les secrets, il est le premier à taquiner Cassandra sur ses tenues. Le courant semble bien passer entre les deux Habitants et chaque moment est opportun pour se taquiner.

En savoir plus sur Cameron