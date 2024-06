Secret Story 2024 - La clé de l'énigme pour Léo ? Les tables de multiplication !

A cause de l'énigme de la Voix, les cerveaux des Habitants sont remués dans les tous sens ! Surtout celui de Léo qui raconte à Maxence et Alexis sa folle théorie de calcul. Selon lui, la clé de l'énigme réside dans la multiplication des chiffres. Mais à force de multiplier le jeune homme se retrouve complètement perdu ce qui amuse fortement ses deux camarades.

En savoir plus sur Alexis, Léo ou Maxence