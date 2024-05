Secret story 2024 - La confrontation de Léo, Maxime et Alexis

Hier, Alexis a buzzé Léo et Maxime avec l'idée que les deux garçons étaient en couple. C'est l'heure de la confrontation pour les candidats. Après quelques minutes pour préparer leur défense, Léo et Maxime se révèlent être de fins acteurs et arrivent à persuader Alexis de valider son buzz. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 30 avril

