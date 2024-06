Secret Story 2024 - La confrontation de Lou et Perrine

Perrine a remporté le jeu de la revanche des nommés et bénéficie donc de 5 minutes de conversation avec un Habitant de l'autre Maison. Elle choisit Lou : la marseillaise lui demande des explications par rapport à Maxence et le ton monte très rapidement. Perrine tente d'apaiser la situation, mais Lou est catégorique : entre elle et Maxence, c'est irrattrapable! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 31 mai

