Secret story 2024 - La déclaration de Zoé à Alexis

C'est l'heure des déclarations pour Zoé et Alexis. Le binôme est sur le banc des nommés et c'est peut-être leur dernier moment à deux dans l'aventure. Les discussions sérieuses mettent mal à l'aise Zoé, mais elle lui ouvre son cœur. Si elle part, elle a envie qu'Alexis s'ouvre aux autres et fasse confiance à son cœur. Mais elle sait bien que sans son allié, l'aventure ne serait plus pareil...

