Place à la grande finale de Secret Story avec Christophe Beaugrand. Après 9 semaines dans la Maison des Secrets, c'est Alexis, Léo, Lou et Maxence qui ont atteint le carré final de Secret Story 2024. Après une soirée exceptionnelle et un retour sur cette magnifique saison, nous allons enfin découvrir qui est le grand gagnant de Secret Story 2024 ! Secret story 2024 - La Finale du 18 juin 2024

