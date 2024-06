Secret story 2024 - La Maison Bleue sur la piste de Miss Zoé

Le secret de Zoé fait beaucoup de bruit. Depuis que Maxime a découvert la moitié de son secret, les Habitants ne cessent de la questionner et de réfléchir sur l'intitulé exact. Lou, Francesca et Justine se posent alors plein de questions et unissent ensemble leurs idées. Car Zoé est l'une des Habitantes qui a eu le plus de buzz sur son secret. Et si certains Habitants ont déjà donné son secret, aucun n'a confirme de buzz au Confessionnal... mais jusqu'à quand ?

En savoir plus sur Zoé, Lou, Francesca ou Justine