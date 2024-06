Secret story 2024 - La Maison Rose demande des explications à Zoé

Depuis quelques jours, les Habitants sont divisés en deux Maisons. Ils n'ont plus aucun contact, ils ne peuvent se fier qu'à quelques informations transmis dans le SAS et à des images. La Maison Rose profite de la présence de Zoé lors de l'anniversaire d'Alexis pour avoir quelques explications. Un avant-goût avant la grande confrontation face à Lou ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 1er juin

