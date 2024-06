Secret story 2024 - La Maison Rose persuadée que Cassandra est toujours là

Cassandra a-t-elle vraiment quitté l'aventure ? C'est la question que toute la Maison Rose se pose depuis que Maxence a vu une vidéo dans la Pièce des Apparences. Il y a vu Cassandra rejoindre une pièce secrète avec un pouvoir de vengeance. Mais cette vidéo est fausse ! Après l'avoir partagé aux autres Habitants, Perrine et Léo cogitent et sont inquiets sur une décision qu'elle pourrait prendre...

En savoir plus sur Perrine ou Léo