Secret Story 2024 - La Maison se sépare en deux !

Le brunch surprise organisé pour les Habitants cachait en réalité une toute autre surprise, beaucoup plus amère... La Maison des Secrets se divise ! Il y aura désormais la Maison bleue et la Maison Rose. Un dilemme est alors proposé à chaque binôme qui a déjeuné en tête-à-tête : l'un ira dans la Maison Bleue et pourra appeler ses proches tandis que l'autre intègrera la Maison Rose et devra abandonner la moitié de sa cagnotte personnelle. Les cartes sont redistribuées, les clans sont mélangés et les binômes sont séparés... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 27 mai