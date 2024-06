Secret story 2024 - La masterclass des voleurs de la Maison ?

Les voleurs de la Maison font encore parler d'eux. Maxence et Perrine jouent très finement leur jeu depuis le début et ils ne se sont toujours pas fait démasquer. Depuis quelques semaines récoltées par les Habitants disparaissent de leurs effets personnels. Kelyan déclare même que si des personnes volaient vraiment les pièces, ce serait une masterclass ! Les deux voleurs jubilent et continuent de brouiller les pistes sur leur secret commun.

