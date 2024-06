Secret story 2024 - La méditation, façon Justine et Maxence

Que faire pour se ressourcer de bon matin ? Méditer ! Et ça, Justine et Maxence l'ont bien compris. Les deux Habitants ont profité des premiers rayons de soleil pour méditer dans le jardin... à leur manière ! Un défi : à regarder jusqu'à la fin sans rire devant cette vidéo. Et, à reproduire chez vous, si vous êtes réceptif à cette méthode de méditation.

