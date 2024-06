Secret Story 2024 - La mémoire des nommés mise à l'épreuve

Ce matin, des bruitages ont retenti dans toute la Maison : un coq, des grillons, une chèvre, une cloche... Personne n'y a accordé trop d'importance alors que certains auraient dû : les nommés Kelyan, Zoé, Justine et Alexis sont convoqués pour un jeu de mémoire dans lequel chacun doit retrouver l'emplacement où il était lorsqu'il a entendu chacun des sons. Le gagnant pourra enregistrer un vote contre l'Habitant non nommé de son choix. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 7 juin

