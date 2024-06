Secret story 2024 - La Nakamurance s'invite dans la Maison

La Maison s'affole et quand "Copines" de Aya Nakamura résonne, les Habitants se réunissent sur un des dancefloors. Mais Kelyan et Maxence décident d'enflammer le dancefloor et nous servent une chorégraphie jamais vue ! Les deux Habitants se déhanchent et n'arrivent plus à s'arrêter !

