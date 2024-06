Secret story 2024 - La nouvelle chorégraphie de groupe

C'est bien connu, la danse adoucit les mœurs. Pour Lou, Maxence, Kelyan et sous la direction de Léo en tant que chorégraphe, nos Habitants se lâchent sur une chorégraphie endiablée au son de "We Found Love" de Rihanna. Debout sur la piscine à boules, Léo les dirige tel un pro "3, 2, 1... Ça explose !". À reproduire chez vous sans modération !

