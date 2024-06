Secret story 2024 - La passion n°1 de Kelyan : mener les gens en bateau sur son secret

La Voix française du plus grand sorcier du monde se joue des Habitants depuis le début avec son secret. Malgré tous les indices que les Joueurs ont eu, aucun n'a buzzé le vrai intitulé de son secret. Il arrive à se jouer d'eux à la manière d'un fin stratège... Et il avoue à Maxence que ce qu'il préfère au sein de la Maison, c'est de les mettre sur de mauvaises pistes.

