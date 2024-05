Secret story 2024 - La promesse de Lou et Maxence

À quelques minutes du SAS, Maxence tenait à dire quelques mots à sa binôme de l'aventure, Lou. Un soutien infaillible que lui porte l'Habitant qui tient à faire une promesse avec elle : peu importe le dénouement de ce SAS, ils vont garder contact ensemble et se revoir après le Jeu. Mais suite à la fausse élimination de Lou, Maxence ne sait pas encore que cette promesse n'est pas pour tout de suite puisque Lou reviendra plus vite que prévue... Extrait de la Quotidienne du 18 mai 2024.

En savoir plus sur Lou ou Maxence