Secret story 2024 - La quotidienne du 27 avril 2024

Ce matin le quatuor Zoé, Maxence, Lou et Léo vont devoir se mettre d'accord sur l'habitant qui va être éliminé. Ils sont tous d'accord pour éliminer Bruno. Christophe va pouvoir annoncer aux habitants qui a été éliminé. L'élimination immédiate de Bruno a fait l'effet d'un coup de massue dans la Maison des Secrets. Alexis se rend compte qu'il doit absolument activer son côté stratège et commence son enquête. De son côté Lou va annoncer à Charlène et Francesca qu'elle pense avoir trouver leur secret. Secret Story 2024 – La quotidienne du 27 avril

