Secret story 2024 - La relation Perrine/Maxence intrigue les Habitants

Très complices cette semaine, Maxence et Perrine décide de s'isoler pour discuter de leur relation. Le jeune homme la sent contrariée par ce qui a pu se passer entre eux pendant la nuit. Les Habitants de leur côté ne sont pas dupes et comprennent que quelque chose ne va pas entre les deux... Justine interroge Lou pour obtenir des informations...