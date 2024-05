Secret Story 2024 - Les nommées vont pouvoir révéler un indice sur un secret !

La Voix convoque les 4 nommées Lou, Zoé, Justine et Charlène pour un jeu d'observation. Une centaine d'images de visages vont défiler, et 10 de ces images vont apparaître 2 fois : elles doivent identifier le maximum de doublons ! Les 4 nommées vont pouvoir prendre leur revanche : la gagnante pourra dévoiler un indice sur le secret d'un Habitant non nommé à l'ensemble de Maison des Secrets. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 17 mai