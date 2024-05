Secret Story 2024 - La révélation du secret d'Alexis !

C'est l'heure de la révélation : Zoé a buzzé le secret d'Alexis et il est désormais temps pour lui de révéler la vérité. Il explique, en pleurs, l'histoire derrière son secret. Les Habitants et particulièrement Zoé sont sous le choc et très émus de cette révélation qui en dit long sur le charactère d'apparence froid d'Alexis. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 24 mai

